騒音トラブルをめぐって同じアパートに住むベトナム国籍の男性を殺害した男に懲役１３年の判決が言い渡されました。判決によりますと住居不定・無職の山本隆司被告（５１）はおととし２月、アパートの下の階に住むベトナム国籍のグェン・トゥアン・アンさん（当時３５）の首を包丁で複数回突き刺し殺害したなどの罪に問われていました。山本被告とグェンさんの間には騒音トラブルがあり、裁判で山本被告は起訴内容を認め、弁