2月11日(水) RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日、これから雨は降る？ 熊本県内のまとまった雨雲は抜けましたが、午前9現在、阿蘇地方や西側に小さな雨雲があり、午前中は、所により雨が降る心配があります。 午後は回復して晴れ間が広がり、降水確率も10％まで下がる見込みです。 今朝は放射冷却が弱まったため、最低気温は熊本市で8℃、阿蘇市乙姫で5.6℃など、平年よ