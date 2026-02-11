生徒の口内に殺虫剤を噴射して吸引させたとして、三重県警は１０日、津市の元私立学校教員の男の被告（５０）（不同意性交罪などで公判中）を強要容疑で逮捕した。被告の逮捕は１１回目。発表によると、被告は２０２４年１０月２０日頃、当時勤務していた県内の私立学校の学生寮で１０歳代の生徒を校内放送で呼び出して正座させ、口内に殺虫剤を噴射。「吸って、吐いて」などと言って殺虫剤を吸引させた疑い。「全く身に覚えが