Image: Amazon.co.jp この記事は2025年7月16日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。自宅での映像体験が格段に進化しています。高画質のテレビやさまざまな動画配信サービスの登場で、いつでも好きな映像コンテンツを楽しめる時代になりました。そんな中で、さらに一歩進んだエンターテインメント