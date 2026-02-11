ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われ、世界選手権連覇中のイリア・マリニン（米国）が108.16点をマークして堂々の首位発進を決めた。演技後には日本の中継インタビューで「ツカレタ。メッチャ、ツカレタ」とコメントしたが、この一言にファンも歓喜している。圧巻の演技だった。大技の4回転アクセルこそ回避したものの、冒頭の4回転