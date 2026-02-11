頑固親父が、甥っ子の友達を叱ると「大切な友達を怒らないで」と訴える甥っ子。その訴えを黙って聞く父。昔なら考えられなかった光景に、家族の変化と時代の流れを感じた筆者の体験談です。 迎えに行っただけの、いつもの日 父が甥っ子を迎えに行った日のことです。帰宅した甥っ子は、いつもより元気がなく、今にも泣き出しそうな表情をしていました。 「どうしたの？」と聞くと、父が車で友達を送ったときの出来事を話してく