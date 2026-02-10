とちぎテレビ 熱戦が続く「ミラノ・コルティナオリンピック」で日光市出身の２人が出場しているアイスホッケー女子日本代表の「スマイルジャパン」は９日、予選リーグ第３戦でイタリアと対戦し、２対３で敗れました。 ここまで１勝１敗のスマイルジャパンは、第３戦で開催国イタリアとの対戦。５チーム中上位３チームが進出できる決勝トーナメントに向け重要な一戦です。 立ち上がりから相