フィル・ネビン氏「彼の打撃の技術は本物だ」【グレンデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグのホワイトソックスに加入した村上宗隆が１０日、アリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレーニングを行った。フリー打撃では２９スイングで８本の柵越えを放った。大谷（ドジャース）がエンゼルス在籍時の監督で、現在はホワイトソックスで選手育成の特別補佐を務めるフィル・ネビン氏から一塁守備を教わる場面もあった。