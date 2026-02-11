バスケットボール男子の東アジアスーパーリーグＡ組の宇都宮ブレックスは、１１日にホームで１次リーグの最終戦に臨みます。勝てば１次リーグを１位で通過し、負けると１次リーグで敗退となる大一番を前に１０日、チーム練習を公開しました。 １１日の会場となるブレックスアリーナ宇都宮で行われた練習には、比江島慎選手やＤ・Ｊニュービル選手らが参加しま