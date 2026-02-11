近年、金融機関の利用者を対象とした特殊詐欺の被害が拡大している状況を受けて、栃木県警と金融機関が１０日、被害防止に向けた協定を結びました。 情報連携協定を結んだのは栃木県警とＪＡバンク栃木です。 宇都宮市内で協定の締結式が行われ互いに協定書を交わしました。 ＪＡバンク栃木によりますと２０２４年の秋以降、ＪＡバンクの名前を語る偽メールを使ったフィッシング詐欺被害が全国で発生したということです