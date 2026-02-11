歌手の氷川きよし（48）が10日、自身のインスタグラムを更新。舞台昼公演後のお散歩ショットを公開した。現在、東京・明治座で座長公演を行っている氷川。「昼公演後に舞台用のパンチ効いたメイクのまま錦糸町をぶらり」とお散歩ショットを披露した。「珍しかったースカイツリー見れたーラッキー」と楽しんだ様子。スラリとした全身ショットも公開し、「今日の公演もありがとうございました」とつづった。この投稿に