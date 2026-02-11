「日本ハム春季キャンプ」（１１日、名護）臨時コーチを務める元中日の山本昌氏が合流した。練習前の円陣で選手にあいさつ。「短い時間なんですけど、投げる方は何を聞かれてもたぶんお答えできると思うので、みなさんの引き出しを一つでも増やせればと思います」と語りかけた。５０歳まで現役を続けた通算２１９勝左腕の山本昌氏に、新庄監督主に左投手の指導を期待。１０日から合流している元中日の山崎武司氏とともに、