全国のスポーツ関係者がスポーツを通した共生社会の実現や地方創生に向けて意見を交換する会議が１０日、宇都宮市で開かれました。 「生涯スポーツ・体力つくり全国会議」はスポーツ庁などが毎年、全国で開催しているもので２０２６年は栃木県で開かれました。 今回のテーマは「スポーツがもたらす新たな価値の発見」です。 少子高齢化など社会が急速に変化していくなかでスポーツに