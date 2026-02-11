日本で最も多い名字とされる佐藤さんと二番目に多い名字とされる鈴木さん。 そのふるさとと言われる栃木県と和歌山県の産品などを合同で販売するポップアップストアが大阪市内で開かれています。 大阪市にあるＫＩＴＴＥ大阪です。 会場には、栃木県と和歌山県の名産品などがずらりと並んでいます。 この名産品展は、地域の魅力を多くの人に知ってもらおうと開かれているもので、その名も「鈴木さん＆佐藤さんわかやま・とち