１０日の夜、山形市内のスーパーマーケットで、和菓子１個を万引きしたとして、８５歳の男が警察に現行犯逮捕されました。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、山形市旭が丘に住む８５歳の無職の男です。 警察によりますと、男は１０日の午後６時５６分ごろ、山形市青田にあるスーパーマーケットで、和菓子１個（販売価格１１８円）を盗んだ疑いが持たれています。 店の従業員が犯行を目撃