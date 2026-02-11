お笑い芸人のオール巨人（74）が10日に自身のブログを更新。衆院選の中道改革連合大敗に驚く様子を見せた。巨人は「寒波の中の選挙も終わりましたね…僕が思ってた予想に近かったですが中道がここまで大敗するとは…ビックリ!」と思いをつづり、投票済証の写真をアップした。続けて「さて我が町千里山は…二日続けての積雪ここに住んで30年で初めてでした…ビックリ!」と積雪を報告した。