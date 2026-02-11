元日向坂46で女優の齊藤京子（28）が10日までにインスタグラムを更新。大島優子（37）とのショットを公開した。齋藤は「この世界に進むきっかけとなってくださった存在で、15年前から長年憧れ続けていた大島優子さんに、ついにお会いすることができました」と報告し、大島とのツーショット写真を披露した。続けて「当時は大島さんが生活の中心になる程、ものすごく熱中していてそこでアイドルという職業を知り夢を持つようになりま