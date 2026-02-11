メッツのスターンズＧＭが１０日（日本時間１１日）、オンラインでメディアに対応し、昨季は４３本塁打＆盗塁王の３８盗塁をマークした主砲フアン・ソト外野手を今季は、左翼から右翼にコンバートすると明かした。ソトのコンバートについて同ＧＭは「分析の観点ではなく、話し合いに基づいて決めた。オフの間から、左翼守備について話をしており、最終的に決断したのは、１０日か１週間前。ナショナルズ、パドレス時代は左翼で