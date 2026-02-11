フリーアナウンサーの皆藤愛子（42）が、10日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。皆藤アナはコメントは記さずに、2枚の近影をアップ。雪の降る銀座での笑顔のショットを披露した。この投稿にフォロワーからは「雪の中の女神様」「白雪姫見っけ」「CMのワンシーンみたいですね」「笑ってる愛ちゃん可愛いです」とコメントが寄せられている。