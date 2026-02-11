ロッキーズは１０日（日本時間１１日）、オリオールズからＦＡになっていた菅野智之投手（３６）を１年５１０万ドル（約７億９０００万円）で獲得したことを発表した。昨年３５歳でメジャーデビューし、オリオールズで１０勝１０敗をマークし、１年契約だったためオフにＦＡとなって、新天地へ移籍することとなった。１９８９年１０月１１日生まれ。すっかりベテランとなった３６歳で迎え、ポストシーズンに進出して勝ち進め