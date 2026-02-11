コスプレーヤーえなこ（32）が10日、インスタグラムを更新。最新グラビアを披露した。えなこは「今回はバレンタイングラビア」とコメント。ベロア素材のブラジャーに赤いマフラーを巻いたグラビアを投稿した。この姿にフォロワーからは「えなこチョコ」「えなこちゃんのへそが大好き」「ぎゃああなんという可愛さ」とコメントが寄せられている。