2月10日の午後5時過ぎ、上越市大潟区雁子浜で用水路の工事中、作業員の47歳の男性が、コンクリート升と鉄板に挟まれ、死亡する事故がありました。警察によりますと、男性がコンクリート升の中から上半身を出した状態で作業していたということです。死因は外傷性心損傷でした。警察は近くに敷いてあった鉄板が、なんらかの理由で滑ったとみて、事故の原因を調べています。