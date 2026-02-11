中国・広東省深セン市で配送用ドローンが市街地に墜落し、安全性への懸念の声が上がっている。香港メディアの香港01が10日に報じた。報道によると、事故が発生したのは1月11日、同市龍華区観瀾街道の観湖園付近。現場で撮影された映像からは、パラシュートが付いたドローンが道路に落ちているのが確認できる。幸い死傷者は出なかったという。機体には「豊翼無人機」と記されており、物流大手の順豊（SF）グループの配送用ドローン