福岡県香春町の住民組織「採銅所地域コミュニティ協議会」が本年度の「過疎地域持続的発展優良事例表彰」で総務大臣賞を受賞した。「対話を重視した地域づくり」や「今までになかった発想やアイデアを生かした取り組み」が評価され、全国5事例の一つに選ばれた。高尾忠弘会長（71）は「大変名誉ある賞。協議会だけの力ではなく、地域住民一人一人の積み重ねの成果だ」と喜んでいる。