米ワシントンのホワイトハウス付近を歩くトランプ大統領＝9日（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】全米知事会は10日までに、各州の知事に対し、ホワイトハウスで20日に予定していたトランプ大統領との会合への参加を見送ると通知した。AP通信が報じた。今年はトランプ氏が与党共和党の知事だけを招待する方針を示し、排除された野党民主党の知事らが反発していた。APによると、知事会会長を務めるオクラホマ州のスティット知