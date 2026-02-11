オリオールズからＦＡとなっていた菅野智之投手（３６）がロッキーズと契約合意したと、複数の米メディアが報じた１０日（日本時間１１日）、菅野本人も自身のＸを更新した。３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも侍ジャパンの一員として出場する右腕は、侍ジャパンのユニホームにロッキーズの帽子を組み合わせた写真を投稿し、山脈と日本の国旗の絵文字を添えて、「Ｌｅｔ’ｓｇｏ！」と決意