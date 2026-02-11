週単位で考えればストレスなし！ 「週に１～２日は休肝日」という考えが、なかば常識になっていますが、休肝日の翌日に我慢した反動でたくさん飲んでしまったらまったく意味がありません。 そのため、現在は１週間単位でアルコールの摂取量を管理するのが合理的という考えが主流です。つまり、休肝日は不要というのが新しい常識なのです。 厚生労働省は「１日の純アルコール量20グラム」を基準値としています