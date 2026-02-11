ビールVSワイン、糖質が低いのは！？ 糖質が低いのはワイン 白、赤ワインともに少量の糖質を含みますが血糖値を下げる効果などが期待でき、なかでも辛口はより低いのでオススメ。 ビールは醸造酒で糖質を多く含み、大量に飲みやすいので避けましょう。 【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 糖