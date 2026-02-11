免疫力を上げるための最強の睡眠方法とは？ 睡眠により免疫細胞を活性化させる 人によって睡眠時間は異なります。毎日８時間以上眠らないと寝不足の人もいれば、３～４時間でも十分という人もいます。ただし、免疫学的に見ると、睡眠時間が少ないのは問題があります。 アメリカ、カリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究では、睡眠時間が６時間未満の人は、７時間以上の人と比べて、風邪をひく確率が４・２倍であると