職場でバレンタインチョコを配らないだけで、「気が利かない人」だと思われている気がしてつらい──。既婚の女の会社員から、こんな悩みが弁護士ドットコムに寄せられました。バレンタインデーについては、夫が嫌がることや、相手にお返しの負担をかけたくないとの思いから、職場ではチョコを渡さないようにしているとのこと。それでも、同僚の女性が男性社員にチョコを配る様子を見るたびに、「自分だけ浮いているのではないか」