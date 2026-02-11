「広島春季キャンプ」（１１日、日南）広島が紅白戦のスタメンを発表した。１０日の紅白戦で“プロ初安打”を放ったドラフト１位・平川（仙台大）は、紅組の「３番・中堅」で出場。先発は大瀬良と森が務める。２軍キャンプから練習生の２投手が合流し、登板を予定している。両軍のスタメンは以下の通り。【紅組】１番・右翼中村奨２番・二塁菊池３番・中堅平川４番・捕手石原５番・左翼二俣６番・一塁