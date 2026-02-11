日テレ・東京ベレーザは10日、FW山本柚月が海外移籍を前提とした準備のため、チームを離脱することを発表した。2002年9月1日生まれの山本はベレーザの下部組織メニーナでプレーし、21年にベレーザに昇格した。24-25シーズンには、チームトップの8得点を記録するなどベレーザのWEリーグ初優勝に貢献し、自身は最優秀選手賞を受賞。また、25年5月には日本女子代表(なでしこジャパン)デビューを果たした。今季は第14節終了時点