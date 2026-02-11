［データで振り返る２６衆院選］高得票当選者２０人中１８人が自民８日投開票の衆院選で、高市首相（自民党総裁）は奈良２区で１９万３７０８票を獲得し、小選挙区選では最多の得票数だった。高得票当選者の上位２０人のうち、自民党は首相を含めて１８人に上り、歴史的大勝の結果が反映された。閣僚では、小泉防衛相（神奈川１１区）が１４万９０２９票で７位、木原官房長官（熊本１区）は１４万４０３６票で１０位だった。