元女子サッカー選手でタレントの丸山桂里奈が、10日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る!さんま御殿!!』（後8：00）に出演。トイレ直前の仰天行動にスタジオが騒然とした。【写真】「すっきり！」「綾瀬はるかさんと似ている」6.1キロ減のダイエットに成功した丸山桂里奈夫でサッカー解説者・タレントの本並健治が「僕の奥さん、トイレ行くときに入る前に全部脱いでいる。外でやってたら心配やな」と家庭での悩みを打ち明け