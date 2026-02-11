スマートフォン上の通信アプリ「テレグラム」と「MAX」のロゴ＝2025年11月（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシア紙RBKは10日、ロシア当局が、国民の間で幅広く利用されている通信アプリ「テレグラム」の通信制限を強化したと報じた。ロシア通信情報技術監督庁は「法律を順守しないメッセンジャーアプリに一貫した制限を続ける」と発表し、報道内容を事実上認めた。同庁は昨年8月、テレグラムや米IT大手メタが運営する通信アプ