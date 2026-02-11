全国46都道府県にパチンコホールを展開するダイナムは、新ブランドムービー「Pioneering with the People」篇を2026年2月10日(火)に公式サイトおよびYouTube公式チャンネルにて公開した。本ムービーは、ダイナムが大切にする「日常の娯楽」を提供する上で不可欠な、人や地域とのつながりを深く掘り下げたものとなっている。社員へのインタビューを通じて、それぞれのつながりと成長に焦点を当て、ダイナムが目指すビジョンの実現に