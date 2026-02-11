バンダイスピリッツは、『鬼滅の刃』より「【抽選販売】PROPLICA 折れた日輪刀(煉獄杏寿郎)」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月12日(木)16時〜2月24日(火)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月25日(水)当選発表、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「【抽選販売】PROPLICA 折れた日輪刀(煉獄杏寿郎)」(8,800円)『鬼滅の刃』より、激闘で折れた煉獄