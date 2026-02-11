ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート競技は10日（日本時間11日）、男子ショートプログラム（SP）が行われた。中継したNHKの事前番組には、フィギュアスケート歴8年の女優が登場。ガチっぷりにファンも驚きの声を上げた。スペシャルゲストで、2027年の前期連続テレビ小説「巡るスワン」で主演する森田望智が登場。ショートカットにシックな衣装で、本田武史氏らと番組を盛り上げた。4歳から小学