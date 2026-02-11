【モデルプレス＝2026/02/11】女優の天海祐希が、9日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。自身が主演を務めた日本テレビ系ドラマ「女王の教室」（2005）で、印象に残っている元子役の有名女優を明かした。【写真】天海祐希「食い入るように見ていた」元子役の有名女優◆天海祐希「女王の教室」で共演した伊藤沙莉の印象を明かす同作には女優の伊藤沙莉が当時子役として出演していたことを受け、天海は「彼女