総走行距離は東京Vの平川怜、総スプリント回数はFC東京の長倉幹樹がトップ明治安田J1百年構想リーグ開幕節を終え、EASTは川崎フロンターレ、WESTはサンフレッチェ広島が首位に立った。Jリーグ公式「J STATS」では各スタッツのランキングが更新され、走行距離ランキングなどが明らかになった。総走行距離では、東京ヴェルディMF平川怜が13.0キロでトップに立った。2位は同率で浦和レッズMF渡邊凌磨、FC東京FW長倉幹樹が12.9キロ