「150〜200平方メートル（約40〜60坪）ほどの私たちの陣地のすぐ前に、北朝鮮軍の遺体が16〜30体ずつ積み重なっていった。それを見ても後退する北朝鮮軍は一人もいなかった」（先月5日、クルスク参戦のウクライナ海兵隊中佐）「戦闘や攻撃作戦の最中、北朝鮮軍が戦死するとロシア軍が重火炎放射システムでその地域を“清掃”する様子を何度も目撃した」（先月2日、ウクライナ国防省情報総局アンドリー・チェルニアク報道官）「金正