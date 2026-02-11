ミラノ・コルティナオリンピックのカーリング女子は、フォルティウスの選手で構成する日本代表が出場する１次リーグが１２日から始まる。日本女子として３大会連続のメダル獲得を目指すチームは氷（アイス）の上でプレーする４人だけではない。フィフスと呼ばれる５人目のリザーブで、チーム最年少の小林未奈（２３）の存在がチームを支える。北海道釧路市出身で、小学校４年生でカーリングを始めた。冬季スポーツのトップ選手