日本ハムの新庄剛志監督（54)が11日、沖縄・名護キャンプに臨時コーチとして招へいした元中日の山本昌氏（60）を出迎えた。午前8時半過ぎに球場に到着すると、新庄監督自ら両手を差し出して握手を交わした。50歳まで現役を続け、219勝を挙げたレジェンド左腕に指揮官が「50歳までやれたっていうことは何かのテクニックがないと無理」と左腕への指導を自ら依頼し、実現した臨時コーチ。前日10日には史上3人目となるセ・パ両リー