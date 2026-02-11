ＨＫＴ４８の地頭江音々（ぢとうえ・ねね＝２５）が、卒業写真集「ねね」（玄光社）を発売した。７月のお披露目から１０周年という節目を前に卒業を決断した理由や、支えとなった大先輩の指原莉乃からの言葉も明かした。１１日には福岡サンパレスホテル＆ホールで卒業コンサートを行い、感謝の思いを伝える。自然な笑顔に時折、熱い気持ちものぞかせた。自身２冊目の写真集は卒業を記念するものとなった。「（初写真集を撮った