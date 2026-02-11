きょう未明、岐阜県美濃加茂市の住宅で火事がありました。この家に住む57歳の男性と連絡が取れていないということです。 【写真を見る】早朝に2人暮らしの木造住宅で火事 84歳の母親はケガなし 57歳の息子と連絡が取れず 岐阜・美濃加茂市 火事があったのは、岐阜県美濃加茂市加茂野町の住宅です。警察と消防によりますと、きょう午前4時50分ごろ、「2階建ての建物から火が出ている」と、通りかかった男性から119番通報がありま