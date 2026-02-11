11日夜、下関市の県道で歩行者の女性が乗用車にはねられる事故があり、女性が腕や足の骨などをおる大けがをしています。下関警察署によりますと11日午後7時すぎ、下関市幡生宮の下町の県道武久椋野線で市内上田中町に住む65歳の女性が、幡生駅方面から走ってきた乗用車にはねられました。女性は腕や足、腰の骨を折ったほか、外傷性くも膜下出血などの重傷です。警察では詳しい事故の原因を調べています。