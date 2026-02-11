◇ドイツ杯準々決勝フライブルク1―1（PK5―4）ヘルタ（2026年2月10日ドイツ・ベルリン）フライブルクのMF鈴木唯人がPK戦の死闘を制した2部ヘルタとの準々決勝でゴールを決めるなどフル出場の活躍で準決勝進出に貢献した。0―0で突入した延長戦の前半6分に相手GKへのバックパスを奪うと、落ち着いて右足で先制点。1―1で突入した先蹴りのPK戦でも6人目で成功し、5―4で相手を振り切った。昨夏にブレンビー（デンマーク