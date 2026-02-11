子どもに時間感覚を身に着けさせるには、どうすればいいか。現役小学校教諭の佐々木陽子さんは「小学校入学直後、時間割の存在に馴染めず苦労する子は多い。日頃から『もう終わり！』と親が決めるのではなく、時間で区切って気持ちや活動を切り替える習慣をつけさせることが大切だ」という――。※本稿は、監修・佐々木陽子『子どもが小1になったら知りたいことが全部のってる本』（主婦の友社）の一部を再編集したものです。写真