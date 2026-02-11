三井不動産および三井不動産ホテルマネジメントは8月9日、「三井ガーデンホテル岡山」(岡山県岡山市)をリニューアルオープンする。宿泊予約の受付は、2月9日より開始した。スーペリアツイン(イメージ)今回の刷新では、「Blooming」をデザインコンセプトとし、館内に岡山の自然を感じる華やかな空間を演出する。"三井ガーデンホテル"ブランドが掲げる「ガーデンのような潤いのある滞在」の提供を目指す。全297室(全4タイプ)の客室は