東京玉子本舗が展開する焼き菓子ブランド「N.Y.C.SAND(ニューヨークシティサンド)は、新作『N.Y.エスプレッソラテキャラメルサンド&Wチョコレート』を2月15日から販売する。【すべての画像を見る】香り高いエスプレッソキャラメルとミルクチョコをコーヒークッキーで挟み、ホワイトチョコレートでコーティングした新作〈N.Y.エスプレッソラテキャラメルサンド&Wチョコレート 概要〉【税込価格】･3個入:1,620円･6個入:3,240